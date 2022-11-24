أعلنت أمانة محافظة جدة حالة الاستنفار القصوى بكامل تجهيزاتها لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية ورفع آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة وتجاوزت كميتها 169 ملم.

وتواصل الأمانة أعمالها الميدانية متواصلة لحين انتهاء الحالة المطرية، بمشاركة نحو 2564 عامل وموظف ونحو 960 آلية ومعدة.

وتستمر الجهود الميدانية حتى الآن لسحب تجمعات المياه ورفع المخلفات الناجمة عن الحالة المطرية المستمرة في الهطول من صباح اليوم الخميس في عدد من المواقع، وذلك عبر فرق العمل الموزعة على نطاق 16 بلدية فرعية ومراكز الإسناد، وضمن الخطة المعتمدة لموسم الأمطار الحالي.