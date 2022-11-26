بالصور.. ظهور مرسيدس CLE كلاس الجديدة كليًا

كشفت العدسات التجسسية، عن سيارة مرسيدس CLE كلاس الأولى من نوعها على الإطلاق أثناء اختبار نسخة الكشف لها في الطرق العامة، مع العلم أن السيارة الظاهرة في الصورة ليست المنتج النهائي، ولكن ستشارك معظم مواصفاتها مع الموديل الإنتاجي القادم.

وتتضمن السيارة تمويهات خفيفة نسبياً، ما يسمح بنا بملاحظ الشكل العام لها، وتشارك نسخة الكشف ملامحها مع نسخة الكوبيه التي ظهرت في صور تجسسية متعددة في الماضي، كما نلاحظ تشابهات كذلك مع سيارة مرسيدس SL رودستر الجديدة.

وستحل موديلات CLE كلاس الجديدة محل أربع سيارات في مجال مرسيدس، وهي اي كلاس كشف وكوبيه، وسي كلاس كشف وكوبيه، وستأتي السيارات الجديدة بحجم متوسط بين اي كلاس وسي كلاس، كما أن هيكلها لن يكون منخفضاً بنفس أسلوب موديل SL، مع التركيز على جوانب الراحة بشكل أكبر مقارنة بالجوانب الرياضية.

وسترتكز سيارات مرسيدس CLE كلاس الجديدة على منصة MRA-2 المشتركة مع موديل سي كلاس، ومن المتوقع مشاركة المحركات كذلك مع سي كلاس، بما يشمل محرك 2.0 لتر تيربو هايبرد المستخدم في فئة AMG C63، بقوة مذهلة تصل إلى 670 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر.