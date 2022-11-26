سلطت “ديلي ميل” البريطانية الأضواء على مباراة المنتخب الوطني ونظيره البولندي اليوم السبت، والتي انتهت بفوز الأخير 2-0.

وأشادت الصحيفة البريطانية بلاعبي الأخضر موضحة أن: “كرة القدم الخاصة بهم لا هوادة فيها ومثيرة بنفس القدر لا يمكنك أن تغمض عينيك عنها مؤيدوهم مجموعة صاخبة أيضًا رغم هذه الهزيمة تظل السعودية إحدى قصص البطولة حتى الآن”.

وأضافت في تقريرها أن لاعبي بولندا “مدينين لحارس المرمى فويتشخ تشيزني ، الذي قام بسلسلة من التصديات الرائعة بما في ذلك واحدة من ركلة جزاء”.

وأشارت إلى أن البولنديين تعرضوا لضربات كبيرة في هذه المباراة، مضيفة: “كان السعوديون مفعمين بالحيوية والتهديد ، مفعمين بالحدة والتطبيق”.