كشف استشاري الباطنية وطبيب الجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية الدكتور عبدالله الذيابي، أن الضغط النفسي والتوتر قد يؤدي لظهور أعراض نفسية أو جسدية.

وأشار عبدالله الذيابي، إلى الأعراض النفسية أو الجسدية وتشمل: القلق والعصبية، والأرق، والتقلبات المزاجية، و الحرقان، و اضطرابات المعدة، وتهيج القولون العصبي، و زيارة خطر أمراض القلب.

وتابع:”وجود تاريخ عائلي بأورام المعدة أو البنكرياس أو القولون، يزيد إحتمالية أصابة أفراد العائلة الاخرين بهذه الأورام، لذلك راجع الطبيب لمعرفة إذا كنت تحتاج إجراء فحوصات وقائية وأبتعد عن عوامل الخطورة لهذه الأمراض”.