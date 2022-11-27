الرياضة قد تساعد في علاج الأرق

أكدت دراسة أن الرياضة يمكن أن تكون وسيلة للمساعدة في التخلص من الأرق، لافتة إلى أن أولئك الذين يحصلون على ضخ الدم بانتظام من خلال ممارسة الرياضة، كانوا أقل عرضة للحاجة إلى حبوب لمساعدتهم على النوم.

وذكر باحثون نرويجيون، أن اللياقة البدنية تساعد على النوم بشكل أفضل، والتخلص من الأرق، وتتوافق نتائج الدراسة مع ما توصل إليه فريق من جامعة النرويج للعلوم والتكنولوجيا في تروندهايم، بشأن تأثير الصحة الجسدية على احتمالية بحث الشخص عن الأقراص المنومة.

تبين أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، استخدموا عدداً أقل من الأدوية المنومة التي تستلزم وصفة طبية، فيما تظهر النتائج أن الرجال الأكثر لياقة كان لديهم خطر أقل بنسبة 15% للحاجة إلى الأدوية لمشاكل النوم المزعجة التي يعانون منها.