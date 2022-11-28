‏باشر مرور منطقة ⁧الرياض، اليوم الاثنين، ⁩حادثة سقوط جمل من مركبة على طريق تركي الأول.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه نتج عنه تضرر مركبة، فيما يجري التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلّمه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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