تحدث عدد من المواطنين المتواجدين في قطر عن الأهازيج التي يطلقونها قبل المباريات.
وردد المواطنيين أهزوجة “تيكي تيكي هاتوا المكسيكي” حيث قال أحدهم أن تلك الأهازيك تحضر بعد المباريات وبمساعدة مجلس الجمهور.
ويقابل المنتخب الأخضر مساء اليوم نظيره المكسيكي على ملعب ملعب لوسيل في مباراة مصيرية حيث يطمح كل منتخب لتحقيق الفوز لنيل إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ16.
شاهد…أهزوجة سعودية جديدة قبيل مواجهة #المكسيك#العربية#السعودية #كأس_العالم#الكأس_على_العربية#مونديال_قطر#مونديال_2022#FIFAWorldCup pic.twitter.com/oD0rGxQPLj
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 30, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً