تحدث عدد من المواطنين المتواجدين في قطر عن الأهازيج التي يطلقونها قبل المباريات.

وردد المواطنيين أهزوجة “تيكي تيكي هاتوا المكسيكي” حيث قال أحدهم أن تلك الأهازيك تحضر بعد المباريات وبمساعدة مجلس الجمهور.

ويقابل المنتخب الأخضر مساء اليوم نظيره المكسيكي على ملعب ملعب لوسيل في مباراة مصيرية حيث يطمح كل منتخب لتحقيق الفوز لنيل إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ16.