ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقريرها عن مباراة المنتخب والمكسيك التي انتهت 2-1 لصالح الأخير، أن “الأخضر يغادر المونديال في وقت مبكر للغاية”.

وأضافت: “بالنسبة للمملكة العربية السعودية فهم يخرجون بعدما أضاءوا الأسبوع الأول من البطولة بانتصار مذهل على الأرجنتين”.

وأشارت إلى هدف سالم الدوسري، قائلة: “في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع كسر السعوديون الصراخ وسجل سالم الدوسري الهدف لينهي الهجوم، لقد كانت 45 دقيقة شجاعة ولكنها كانت قليلة جدًا ومتأخرة جدًا”.

يذكر أن الأخضر ودع كأس العالم 2022، بعدما تواجد في المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط.