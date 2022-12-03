تحدث سهيل عسيري خبير في التمويل العقاري عن أبرز مخاطر الاستثمار في العقارات.

وقال عسيري :” قد يستأجر الشخص عقار ثم يكتشف وجود بعض العيوب بها وهذه العيوب تكون في الأصل على المالك ولكن المستأجر يضطر لاصلاحها من ماله حتى يحافظ على المسجلين الموجودين عنده، فهذا الأمر يعود بالخسائر ويعد من أحد المخاطرات”.

وأضاف ” من بين المخاطر أيضا الموقع، حيث أن اختيار موقع بعيد عن الخدمات والطرق الرئيسية يعد ذلك الأمر من أبرز مخاطر الاستثمار العقاري “.

وتابع” أنصح من يرغب في الاستثمار أن يشتري العقار أولا ثم يستثمر فيه، حيث أن الاستثمار في العقار معرض للمكسب والخسارة حتى إذا خسر الشخص الاستثمار يكون على الأقل كسب تملك العقار والمسكن “.

واستطرد” يفضل أن يكون الاستثمار في العقار عن طريق شراء العقار “كاش” وليس بنظام التمويل العقاري”.