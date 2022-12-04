تستمر شركة جيلي الصينية من تعزيز تواجدها، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة GEOMETRY C، والتي تسعى من خلالها إلى اثبات حضورها بالسوق الاوربي بداية من عام 2023.

وتعتمد السيارة جيلي GEOMETRY C على تصميم خارجي باطلالة رياضية من فئة الـ SUV المدمجة، مع مصابيح أمامية حادة المظهر تعمل بتقنية LED LIGHT.

وتتميز السيارة بمرايات جانبية مدعومة بغلاف اسود، وجنوط رياضية بتصميم مروحي مكون من 5 اضلاع، بالاضافة إلى اقطاب نحيفة المظهر على جانبي السقف، وعدد 4 ابواب، إلى جانب سعة التخزين الخلفية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مقصورة داخلية عصرية، حيث تضم الكثير من التقنيات التكنولوجية الحديثة، ابرزها شاشة عرض الوسائط التي تتوسط قمرة القيادة بقياس 14.6 بوصة

وتستمد السيارة قوتها من محرك كهربائي مثبت بالمحور الامامي، يمكنه ضخ قوة قدرها 204 حصانا، و 310 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.