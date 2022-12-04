خسر طفل رضيع حياته بعدما اندفع تمساح متوحش من الماء وافترس الطفل، بينما كان والده يربط قاربهم على شاطئ على ساحل بورنيو بجزر إندونيسيا.

ويُشار إلى أنه تم استدعاء خدمات الطوارئ بعد أن شاهد شهود عيان تعرضوا للصدمة عندما هاجم التمساح الأب والابن في بلدة لحد داتو.

وعلى الرغم من بذل الرجل قصارى جهده، انتهى به الأمر بالعديد من الجروح، ولم يتمكن من إنقاذ ابنه الصغير الأعزل راشد، كما أنه لم يتم العثور على الطفل بعد جهود البحث والإنقاذ، لكن يُفترض أنه مات

يُذكر أن الشهر الماضي شهد أيضًا عضة تمساح بطول 12 قدمًا على رأس صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات بينما كان في رحلة صيد مع أسرته في كوستاريكا.