صرح لوك شاو لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم بأن تركيز فريقه لن يكن على كيليان مبابي وحده خلال المواجهة القادمة بين المنتخبين الفرنسي والإنجليظي في دور الثمانية بكأس العالم

وأكد شاو أن منتخب بلاده عليه أن يضع في اعتباره أن منتخب فرنسا عامر بالمواهب، وعدم التركيز فقط على مبابي، والذي سجل خمسة أهداف في مونديال قطر.

وأضاف: “أعتقد أنه سيكون من السذاجة التركيز عليه فقط، إنهم أبطال العالم لسبب، علينا التركيز عليهم كفريق بالكامل”.

وكانت إنجلترا فازت على السنغال 3 -0 في الوقت الذي فازت فيه فرنسا على بولندا 3 – 1 .