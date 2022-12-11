قام نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، بمناقشة قضية ناقلات النفط العالقة في مضيقي البوسفور والدردنيل، مع نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو.

وأفادت مصادر صحفية:” أن تركيا رفضت التنازلات وتخفيف المتطلبات في هذا الوضع.

وأشار أونال إلى ضرورة تزويد السلطات التركية برسائل تأكيد من شركات التأمين لناقلات النفط التي تخطط للمرور عبر المضائق التركية، بعد إعلان شركات الحماية والتعويض (P&I) أن تأمينها للناقلات التي تحمل النفط الروسي بسعر أعلى من الحد سيكون باطلاً

وقال المسؤولون:” أن أنقرة تقدم مطالب غير ضرورية، وليس لديها سبب حقيقي لمنع مرور الناقلات عبر مضيقها.