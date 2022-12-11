قال وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الأحد، أن رسالة القطاع الصحي “صحة الإنسان أولا” في جميع مضامينها.

وأوضح فهد الجلاجل، خلال ملتقى ميزانية 2023، أن عام 2022 شهد نقلة نوعية وتاريخية بصدور الموافقة على تأسيس الشركة القابضة لتقديم الخدمات الصحية عن طريق التجمعات.

وأضاف أن ميزانية 2023 تضمنت استكمال عدد من المشاريع الصحية التي شهدت تحديات خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن نتائج الفحص المبكر لسرطان الثدي خلال 2022 كانت مبهرة لنا، حيث وصلنا إلى نسبة 70% من الاكتشاف المبكر مقارنة بنسبة 40% في السنوات الماضية.