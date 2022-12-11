نبهت منصة حاضرين على القادمين عبر منفذ سلوي بالالتزام بمتطلبات الدخول، مضيفة بأنه سيتم إعادة المسافرين الذين لا يستوفون المتطلبات التي تم تحديدها.

وأضافت أنه بالنسبة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي فيجب أن تكون مهنة القيم الراغب في دخول قطر بدون بطاقة هيا من المهن المعتمدة لدى دولة قطر، لافتة إلى أنه يمكن معرفة المهن المعتمدة من زيارة موقع وزارة الداخلية القطرية.

وأكدت أنه في حال كانت المهنة ليست من المهن المعتمدة فأنه يتطلب الحصول على بطاقة هيا لدخول قطر، لافتة إلى أنه بالنسبة للراغبين في دخول قطر بالمركبة الخاصة فيجب أن يكون تصريح دخول المركبة مؤكد، وفي حال الوصول للمنفذ بدون تصريح أو تصريح غير مؤكد سيتم إعادة المركبة.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للراغبين في دخول قطر عن طريق الحافلة فلابد من وجود حجز مؤكد للحافلة، وفي حال عدم وجود حجز مؤكد سيتم إعادة المسافر.