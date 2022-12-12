انتقد الإعلامي الرياضي محمد الذايدي عودة بطولة الدوري أثناء إقامة كأس العالم.
وقال الذايدي :” عودة انطلاق الدوري أثناء كأس العالم هو أمر مستغرب وغير مفهوم حتى وإن لم يكن هناك لاعب بالدوري يلعب في كأس العالم”.
وأضاف ” الطبيعي أن يتوقف الدوري حتى انتهاء كأس العالم فالجميع منشغلين بنصف النهائي والنهائي في كأس العالم لذلك غير منطقي أن يبدأ الدوري خلال إقامة كأس العالم ”
🗣 محمد الذايدي:
عودة بطولة الدوري أثناء إقامة كأس العالم أمر مستغرب وغير مفهوم !!؟ ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) @malthaidy pic.twitter.com/gPFWiNv4jT
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 11, 2022
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