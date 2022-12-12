انتقد الإعلامي الرياضي محمد الذايدي عودة بطولة الدوري أثناء إقامة كأس العالم.

وقال الذايدي :” عودة انطلاق الدوري أثناء كأس العالم هو أمر مستغرب وغير مفهوم حتى وإن لم يكن هناك لاعب بالدوري يلعب في كأس العالم”.

وأضاف ” الطبيعي أن يتوقف الدوري حتى انتهاء كأس العالم فالجميع منشغلين بنصف النهائي والنهائي في كأس العالم لذلك غير منطقي أن يبدأ الدوري خلال إقامة كأس العالم ”