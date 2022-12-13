تستمر شركة شيفروليه في تعزيز تواجدها، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة “افيو” موديل 2023، والتي تأتي بإطلالة خارجية تنتمي إلى عائلة الهاتشباك الشبابية.

وجاءت السيارة شيفروليه افيو 2023 وهي تحمل تصميم خارجي انيق، مع وجود مصابيح أمامية حادة المظهر.

وتتميز السيارة بسبولير أنيق مثبت أعلى ناحية الزجاج، مع مساحة خلية، وحزمة من حساسات الحركة، بالإضافة إلى عواكس إضاءة على جانبي الصادم الخلفي.

كما تتميز أيضًا بمكابح قرصية، مع نظام ABS مانع للانغلاق، وخاصية التنبيه في حالة عدم ارتداء حزام الامان، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

وتستمد السيارة قوتها من محرك 1500 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، يمكنه ضخ قوة قدرها 108 حصانا، و 141 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.