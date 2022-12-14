كشفت عدسات المصورين عن لحظة غريبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن قبل خطابه الكبير الذي جاء احتفالاً بالتوقيع على قانون زواج المثليين، حيث سلمته شيئًا غامضًا قام بتناوله وابتلعه بسرعة.

ووثق مقطع فيديو لبايدن الذي يواجه الكثير من التدقيق بسبب عمره وزلاته المتتالية والمثيرة للجدل، وهو يرمي ما أعطته إياه السيدة الأولى في فمه بسرعة.

وأحدث اللقطة موجة سخرية واسعة بين مغردين على “تويتر”، حيث قال البعض إنها أعطته قطعة سكر، بينما قال آخرون إنها قدمت له دواء، ووسط مزحات وسخريات تعددت الروايات ولم تتضح الحقيقية منها بعد.

يُذُكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمس الثلاثاء على مشروع قانون يمنح الحماية الفدرالية للزواج من نفس الجنس (المثليين).