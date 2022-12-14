نوهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بأنه سيتم إغلاق مؤقت لطريق خالد بن عمرو بن عدي.

وأضافت أن الإغلاق سيكون ابتداءً من فجر يوم الأحد 18 ديسمبر الحالي، وذلك بهدف أنسنة وتطوير المدينة.

وأهابت بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.