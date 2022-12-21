أكد علماء كلية الطب بجامعة تشجيانغ الصينية، أن هناك علاقة مباشرة بين آلام أسفل الظهر والأرق.

وأظهرت الدراسات السابقة، وجود علاقة متبادلة بين آلام أسفل الظهر والعوامل النفسية والاجتماعية المختلفة، بما فيها الجنس وكتلة الجسم والتدخين واضطراب المزاج.

واكتشف الباحثون مؤخرًا وجود علاقة مباشرة بين اضطراب النوم وآلام أسفل الظهر، وتبين أن كل حالة من هذه الحالات قادرة على تحفيز بعضها لبعض.

واتضح أن الأرق يمكن أن يسبب آلام أسفل الظهر والعكس صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي آلام أسفل الظهر إلى النعاس أثناء النهار، ولكن هذا لا يعمل بالعكس.