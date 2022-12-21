استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، في البيت الابيض، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول زيارة يقوم بها الأخير للخارج منذ بدء الحرب في بلاده.

ووقف زيلينسكي الى جانب جيل وجو بايدن مرتديا سترة عسكرية لالتقاط صور لهم، فيما من المقرر أن يجري الرئيسان محادثات ثنائية قبل ان يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا.

وأبلغ بايدن زيلينسكي أن الأوكرانيين “يواصلون إثارة إعجاب العالم”، مضيفا أن الولايات المتحدة تؤيد “سلاما عادلا” لأوكرانيا.

وتعهد الرئيس الأمريكي بـ”مواصلة تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها”.