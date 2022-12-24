يمتلك فيتامين سي (حمض الأسكوربيك) تأثيرات سحرية عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، غني بمضادات الأكسدة، يمكن أن يساعدك في الحصول على بشرة متألقة وشابة، يحتوي على القدرة على تدمير الجذور الحرة مع دعم إصلاح الأنسجة وتخليق الكولاجين، يساعدك في النهاية على جعل بشرتك صحية.

ويعد فصل الشتاء هو وقت صعب للبشرة، تصبح بشرتك جافة في كثير من الأحيان مما يؤدي إلى ظهور طفح جلدي ومشاكل جلدية أخرى، في هذه الحالة، تحتاج إلى تزويد الجلد بكمية كافية من فيتامين سي، رغم ذلك ، فإن تناول الفيتامين عن طريق الفم مفيد للبشرة أيضًا ولكنه ليس كافيًا، باستخدام التطبيق الموضعي ، يمكنك إزالة هذه الفجوة الغذائية.

ويمكن أن يساعد ذلك في تحسين ملمس البشرة وجودتها، فيما يمنع فيتامين سي التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويحفظ من التعرض لأشعة الشمس، ويحافظ على ترطيب البشرة، كما يشفي الجروح، ويعزز مرونة الجلد، ويقلل التصبغ الداكن، ويقلل الالتهاب.