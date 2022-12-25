أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت أن 27 شخصا أصيبوا بجروح بعد سقوط جزء من مدرج بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر احتشد به جمهور الاتحاد التي كانت تؤازر فريقها في مواجهة الاهلي خلال مباراة السوبر المصري لكرة السلة.

وتوقفت المباراة في الربع الثالث منها وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد السكندري على الاهلي بنتيجة 67-45.

وفوجئ الحضور بسقوط السور الحديدي وجزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري. وهرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير، كما توافدت عربات الإسعاف.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن إلغاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر بعد سقوط جزء من مدرج الصالة