قدمت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة اليوم الأحد 4 نصائح للمواطنين والمقيمين، من أجل الاستمتاع بشتاء صحي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة التقلبات الجوية التي تشهدها عدة مناطق خلال الفترة الراهنة، مع الانخفاض الملحوظ والمستمر في درجات الحرارة.

وقالت المنصة عبر حسابها الرسمي بموقع “بتويتر “: لشتاء صحّي تجنب إشعال الفحم في مكان مغلق، والإكثار من شرب الماء، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة وتناول غذاء غني بالبروتين “.

والجدير بالذكر أن الشتاء يعد توقيتًا مثاليًا لظهور العديد من الفيروسات والأمراض المعدية، التي يسهل انتقالها من شخص لآخر.