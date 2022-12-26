أوضحت دراسة جديدة أن التعرض غير الكافي لأشعة الشمس أثناء النهار قد يؤدي إلى مشاكل في النوم ليلاً.

وأظهرت الدراسة أن النوم المتأخر أمر شائع في أشهر الشتاء، والأمر كله يتعلق بكمية الضوء التي نحصل عليها خلال النهار.

واكتشف الباحثون أن الطلاب كانوا ينامون في وقت متأخر من المساء ويستيقظون في وقت متأخر من الصباح خلال فصل الشتاء، عندما تكون ساعات تعرضهم لضوء النهار في الحرم الجامعي محدودة.

وأشار الباحثون إلى أن عدم كفاية الإضاءة أثناء النهار تؤدي إلى مشاكل في الليل، بالإضافة إلى أن ساعة الجسم الداخلية، التي تتحكم بأوقات النوم والاستيقاظ، تعمل 24 ساعة و20 دقيقة، وتقوم يومياً بـ معايرة دورة الليل والنهار عن طريق المدخلات من بيئتنا.