أوضح الدكتور عبدالرحمن عوض استشاري أمراض العظام أن السمنة ورفع الأوزان الثقيلة سبب رئيسي للإصابة بخشونة الركبة.

وقال عوض:” الأسباب التي تؤدي لخشونة الركبة أولها العمر، والسبب الثاني هو السمنة فكلما زادت كتلة الجسم زاد الضغط على الركبة إلى جانب الأمراض التي يصاب بها الشخص وتؤدي إلى التهاب المفاصل التي تؤدي إلى خشونة الركبة في النهاية”.

وأضاف ” أعراض خشونة الركبة تبدأ حسب درجة الخشونة فهناك خمس درجات للخشونة، المرحلة الصفرية التي لا يشتكي فيها المريض من أي شيء وذلك إلى الدرجة الرابعة وكلما زادت الدرجة زاد الألم والأعراض مثل احمرار في الركبة، انتفاخات، آلام أثناء المشي وأثناء ثني الركبة”.