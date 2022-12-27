توقع المهتم في الشأن العقاري خالد المُبيض، اليوم الثلاثاء، أن يتم تسليم أراضي مخطط ريفييرا جدة بداية عام 2024.

وكان المبيض أوضح في وقت سابق أن المخطط يتميز بقربه من شاطئ البحر الأحمر على بعد 300 متر فقط من الكورنيش الجنوبي، وكذلك بتخطيطه العمراني الفريد الذي يضمن جودة حياة هانئة لقاطنيه وأسلوب حياة عصري في بيئة عمرانية راقية.

وأشار إلى التصميم الفريد للمخطط كمجاورات سكنية حيث تضم كل مجاورة مرافق دينية وتعليمية وتجارية وترفيهية وترتبط مع المجاورات الأخرى بشوارع واسعة ومسارات المشاة .