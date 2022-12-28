باشرت فرق الدفاع المدني ⁧‫بالرياض‬⁩، اليوم الأربعاء، حريقًا في سكن للعاملين بأحد المشاريع في حي المشاعل.

وقال الدفاع عبر صفحته الرسمية على تويتر :” إنه تم إخلاء الموقع وإخماد الحريق، وتنفيذ الجوانب الوقائية، ولا إصابات.”