باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الأربعاء، حريقًا في سكن للعاملين بأحد المشاريع في حي المشاعل.
وقال الدفاع عبر صفحته الرسمية على تويتر :” إنه تم إخلاء الموقع وإخماد الحريق، وتنفيذ الجوانب الوقائية، ولا إصابات.”
باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الأربعاء، حريقًا في سكن للعاملين بأحد المشاريع في حي المشاعل.
وقال الدفاع عبر صفحته الرسمية على تويتر :” إنه تم إخلاء الموقع وإخماد الحريق، وتنفيذ الجوانب الوقائية، ولا إصابات.”
الحمد لله علىسلامة الجميع و بارك الله في رجال الأطفاء و جزاهم الله عنا كل خير و الله يحفظهم و يقويهم والحمد لله الذي عافانا مما أبتلا بهِ غيرنا وفضلنا على كثيراً ممن خلق تفضيلا.