تحدث الدكتور إبراهيم العريفي، أخصائي أول تغذية، عن اضطرابات النوم ولعوامل المؤثرة عليه، والعلاقة بينه وبين زيادة الوزن .

وقال “العريفي” خلال لقائه على برنامج “صباح السعودية “: أن اضطرابات الوزن كثيرة أولها القلق، وقد تؤثر على الغدد والهرمونات “، لافتًا أن فترة النوم الصحي تبدأ من الساعة العاشرة حتى الساعة الثالثة مساءً .

وأضاف:” أن نوم النهار لا يغني عن نوم الليل “، لافتًا أن زيادة الوزن ناتجة عن عدم الحركة وتناول الطعام ليلاً ومن ثم النوم مباشرة.

وفي السياق، أوضح العريفي أن النوم لا يحرق سعرات حرارية مثلما يتحرك الشخص، مُشيرًا إلى أن الاكل بكثرة هو العامل المؤثر الأول في زيادة الوزن .