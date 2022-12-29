أجاب برنامج العمل عن بعد التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز الأسئلة الشائعة الواردة إليه.

وأكد في إطار الرد على الأسئلة أن العمل عن بعد يكون بدوام كامل أو جزئي بالاتفاق مع المنشأة، لافتا إلى أن العامل عن بعد يتم تسجيله في التأمينات الاجتماعية وبرنامج نطاقات.

وطالب الأشخاص الذين سجلوا بالموقع كعامل عن بعد ولم تصلهم رسالة التفعيل عن طريق البريد الإلكتروني بضرورة التأكد من صندوق البريد المهمل وكذلك التأكد من صحة بيانات عنوان البريد الإلكتروني المسجل.

وأفاد بأن برنامج العمل عن بعد متاح لجميع الفئات من الإناث والذكور وذوي الإعاقة.