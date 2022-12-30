أحدثت الفنانة لقاء الخميسي، حالة من الجدل بينها وبين جمهور ورواد موقع “تويتر”، بسبب حديثها عن النقاب، بعد رسالة وجهتها لمتابع لها، أكدت فيها أن أمورها الخاصة المتعلقة بالدين أو بالمعتقدات أو بالأفكار لا تخص أحدا سواها.

وقالت لقاء الخميسي عبر “تويتر”: “طيب ، انا لم انتقد النقاب انا شيرت فيديو عجبني . ودا رأيي الشخصى ولم اذم أحد، والأهم من ذلك ، النقاب غير مذكور في القرآن وهو مبتدع ولا يوجد آية في القرآن تأمر بالنقاب لو كل واحد قرأ الكلام وفهم معناه ومحرفش فيه هانفهم بعض.

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة لقاء الخميسى ، تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر تضمنت: ” يا استاذي العزيز ديني لا يخصك ، اعتقادي لا يخصك ، افكاري تخصني انا فقط لك ان تقبلها او ترفضها باحترام ولك مني كل الاحترام فاختلاف الآراء لا يفسد للود قضية “.

وأضافت “احترام الاختلاف واجب انساني لك ما لك وليَّ ما لي احترامك لنفسك يبدأ من احترامك للآخر أياً ما كانت أفكاره”.