نصح الشيخ محمد العيسى المسلمين في البلدان غير الإسلامية بوجوب احترام دساتير وقوانين بلدانهم، والتعايش مع الجميع بسلام ووئام، وبمحبة ووطنية متبادلة، ولكلٍّ منهم دينه.

وقال العيسى :” ومن يقول أن المسلمين إن بقوا في دول غير إسلامية فهم غير مسلمين فإن هذا قد جازف بحكم من تلقاء نفسه افتراءاً على الشرع وبذلك يكون كفر ملايين من المسلمين حول العالم”.

وأضاف ” الدول غير الإسلامية لديها تنوع ديني وفي دساتيرها تحترم اتباع الأديان وتضمن حرياتهم الدينية وذلك وفق دساتيرها ولا تتدخل في خصوصياتهم “.