اعتقلت السلطات الأميركية مشتبها به في جرائم القتل التي وقعت في 13 نوفمبر لأربعة طلاب من جامعة “آيداهو”.

وقال مصدر يوم الجمعة إن الشرطة المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي احتجزا رجلاً في منتصف العشرينات من عمره في الساعة الثالثة صباحًا في مدينة “سكرانتون” بولاية بنسلفانيا، وفقاً لقناة “فوكس نيوز”.

وأضاف المصدر أن المشتبه به طالب جامعي لكنه لا يدرس في جامعة آيداهو. وقد مثل أمام المحكمة هذا الصباح فيما يتعلق بقتل إيثان تشابين، 20 عامًا، وزانا كيرنوديل، 20 عامًا، وكايلي جونكالفيس، 21 عامًا، وماديسون موجين، 21 عامًا، والذين طعنوا حتى الموت في منزل مستأجر على بعد ياردات فقط من الحرم الجامعي.