أكد المستشار في الاستثمار الرياضي الدكتور حافظ المدلج، أن قيمة صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو يمكن إعادتها عبر قنوات تسويقية وأذرع استثمارية.

وقال المدلج: “هذه أول مرة يتم فيها تقديم لاعب على ملعب، لأن رونالدو يستحق ذلك، فمن الظلم تقديم لاعب بحجمه في مباراة أو من خلال المركز الإعلامي في النادي كغيره من اللاعبين”.

وأضاف: “كنت اتمنى تقديم رونالدو في استاد الملك فهد، لأن ذلك كان سيضمن حضور 70 ألف متفرج لمراسم تقديم اللاعب، لكن في الوقت ذاته، ربط اللاعب بالنادي ومقره وملعبه له أبعاده لدى مسؤولي نادي النصر”.

ولفت إلى أن المبلغ الذي دُفع في النجم البرتغالي يعادل 2 مليار ريال رواتب، ويمكن استعادتها من خلال قنوات تسويقية وأذرع استثمارية متعددة، مضيفا: “هناك عائد معنوي كبير أيضاً، عندما يظهر لاعب بمثل هذا الحجم في زيارات إلى العلا والدرعية وموسم الرياض وغيره من المواسم الأخرى المقبلة”.

وتابع: “نحن حالياً في عين العالم كله، لذا من الضروري أن نتعامل معه بحرص، ولا نزعله ولا نضغط عليه خاصة في ظل موقفه الأخير مع مانشستر يونايتد، وكون ردود فعله غير مضمونة”.

#نشرة_الرابعة | المستشار في الاستثمار الرياضي الدكتور حافظ المدلج: تجارب سابقة للاعبين أجانب أثبتت سهولة الاندماج مع المجتمع السعودي واندماج #كريستيانو_رونالدو سيحقق الكثير عالميا@Hafez_AlMedlej pic.twitter.com/hFWdrC3Z7N — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 3, 2023