يبتعد الكثيرون ممن يرغبون في إنقاص الوزن ومراقبة مستويات السكر في الدم عن أنواعًا معينة من الفواكه لما لها من سمعة سيئة لاحتوائها على نسب عالية من السكر، إلا إن هذه الفواكه تحتوي على فوائد جمة ومنها.

البطيخ

يتجنبه الكثيرون لنسبة السكرالعالية جدًّا ولكن لهذا النوع من الفاكهة فوائد لا غنى عنها، فهو غني بمضادات الأكسدة، مثل: اللايكوبين الذي يعطي البطيخ اللون الأحمر الوردي. والجسم لا يستطيع صنع اللايكوبين بمفرده وبالتالي يحصل عليه من الاستهلاك الخارجي.

البرتقال والشعور بالشبع

وهو الفاكهة المرتبطة في أذهاننا بفيتامين “سي” لأن البرتقالة متوسطة الحجم (154 غرامًا) توفر ما يقارب من 100٪ من الحاجة اليومية الموصى بها.

يحمي فيتامين “سي” الجسم من الإجهاد التأكسدي والالتهابات إذ يعمل كمدافع مناعي، كما إن البرتقال مصدر جيد للألياف الغذائية لإبقائك في حالة من الشبع لفترة أطول، ينصح الأطباء باستهلاك البرتقال الكامل بدلًا من عصيره لجني فوائده من الألياف.

المانغو والبوليفينول

غني بالفيتامينات A وC والبوتاسيوم وحمض الفوليك والألياف. كما يحتوي على كمية كبيرة من مادة البوليفينول التي تؤثر بشكل إيجابي على الصحة من خلال تحسين ضغط الدم ومكافحة الالتهابات والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ومقاومة الأنسولين.

الأناناس والهضم

يحتوي على مادة البوليفينول لإنشاء حماية ضد الالتهاب، ووفقًا لمراجعة أجريت عام 2020 في Food Research International” فإن كوبًا واحدًا من الأناناس المليء بفيتامين C كاف لسد حاجتك اليومية منه، كما تحتوي أيضًا على حمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم”، والأهم من ذلك احتواؤه على إنزيم يسمى البروميلين، والذي يساعد أمعاءك على الهضم.

الموز والوقاية من السرطان

يخشى الناس الموز بسبب الكربوهيدرات، ولكن وفقًا لمراجعة عام 2021 في Frontiers in Oncology، يوفر الموز مركبات نشطة بيولوجيًّا “الكاروتينات والفينولات والفيتوستيرول ” التي تعزز الصحة من خلال بناء مناعة من الأمراض.

ويتميز الموز غير الناضج بغناه بألياف بريبايوتيك التي تغذي البكتيريا الصحية في أمعائك لصحة الجهاز الهضمي.

العنب وصحة الشرايين

يتصدرالعنب قائمة “الفواكه سيئة السمعة” بسبب محتواه من السكر، ولكن لا يجب أن ننسى أنه غني بفيتامين K والبوتاسيوم وكيرسيتين وريسفيراترول، ما قد يقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين عندما تتراكم اللويحات في الشرايين، ما يؤدي إلى تعطيل تدفق الدم.

كما يحتوي العنب على اللوتين والزياكسانثين المهمَّين لحماية البصر، ويعتبر العنب الأحمر والعنب الداكن اللون الأغنى بمضادات الأكسدة بسبب الأنثوسيانين المنتج للأصباغ.