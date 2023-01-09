كشفت شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.)، عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– شريك أعمال الموارد البشرية

وأفادت الشركة بأن المؤهلات والخبرة المطلوبة كالتالي:

– بكالوريوس في إدارة الأعمال أو تخصص مشابة

– خبرة 3-5 سنوات

– لغة انجليزية متوسطة

– أخصائي علاج وظيفي-مركز الأمير سلطان

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الموقع .