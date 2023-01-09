أعلنت النقابة العامة للأطباء في مصر، حفظ التحقيق مع الدكتور شريف عباس الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بعدما تقدمت أسرته بشكوى ضد الطبيب في وقت سابق، واتهمته بالتسبب في وفاته.

وأكد رئيس لجنة التحقيقات بالنقابة الدكتور جمال عميرة اليوم الاثنين، حفظ التحقيق لعدم وجود خطأ مهني، نافياً أن تكون النقابة محامية للطبيب، وهي نصيرة تدافع لمن له حقوق، وتعاقبه إذا أخطأ.

وقال «عميرة» أن النيابة استبعدت الشق الجنائي في وفاة الراحل، والنقابة منوطة بها الجزء التأديبي، وإذا وجدت أن هناك إدانة يتم إحالة الطبيب للجنة تأديبية، وخلال الأشهر الماضية وبالتحقيقات تبين عدم وجود أي شبهة، أو إخلال بوظيفة الطبيب خلال معالجة المريض في تلك الفترة، أو إعطائه أدوية غير مجدية تسببت في وفاته، طبقاً لبلاغ أرملة الراحل.