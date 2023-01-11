يلعب الروتين المرافق للخلود إلى النوم دوراً أساسياً في تعزيز إشراق البشرة في صباح اليوم التالي، ولذلك تعرفوا على أبرز الخطوات المفيدة في هذا المجال:

1- استبدال كريم الليل بقناع مسائي

تعمل الأقنعة التجميلية الكلاسيكية على ترطيب وتغذية البشرة في وقت قياسي، أما الأقنعة المسائية فتشكل بديلاً مثالياً للكريم الليلي يمكن استعماله مرة أو أكثر أسبوعياً خلال النوم.

2- اختيار الوسادة المناسبة

يمكن لرفع الرأس قليلاً أثناء النوم أن يحد من تراكم سوائل الجسم في الوجه، وذلك من خلال اختيار وسادة مريحة وطرية تساهم في رفع الرأس قليلاً خلال الليل.

3- النوم على الظهر

يتسبب النوم بوضعية يكون فيها الوجه كأنه مسحوق على الفراش أو الوسادة في ظهور علامات على الوجه تتحول إلى تجاعيد على المدى الطويل. لذلك، يفضل اعتماد وضعية النوم على الظهر لتأخير ظهور الخطوط والتجاعيد لأطول فترة ممكنة.

4- علاج البثور بسرعة كبيرة

تشكل فترة النوم الوقت المثالي لعلاج البثور من خلال تطبيق مستحضرات معالجة لها تحول دون تطور وضعها وتساهم في علاجها.