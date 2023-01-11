شارك لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، الغائب عن مونديال قطر 2022 في تمارين فريقه يوفنتوس الإيطالي للمرة الأولى، منذ أكتوبر بعد خضوعه لجراحة في ركبته، بحسب ما أعلنه ناديه.

ونشر نادي يوفنتوس صورة لحصته التدريبية على موقعه الرسمي، وشوهد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مع الكرة بين زملائه.

ومن المقرر أن يخوض “بوغبا” المباريات، في نهاية يناير، إلا أن يوفنتوس يرغب بأن يكون جاهزًا في المباريات التمهيدية للدوري الأوروبي.

وكان بوغبا، بطل العالم 2018، خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي، في أوائل سبتمبر، ثم تعرض لإصابة جديدة أخَّرت شفاءه.