قال استشاري الطب الشرعي، محمد مددين، إن من بين الحالات التي وقف عليها كان لرجل توفى بسبب تشجيع كرة القدم وتعصبه.

وذكر أن انفعال الرجل مع وجود مشاكل صحية تسبب في وفاته، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة روتانا خليجية.

كما لفت إلى أنه وقف على حالة وفاة لشاب حاول فك شجار أمام منزله لكنه فوجئ بطعنة أنهت حياته.