قال استشاري طب الأسرة ونمط الحياة د. صالح الراجحي أن حدة الأمراض الفيروسية تزداد في فصل الشتاء والاعتدال في اللباس من أهم طرق الواقية منها.

وأضاف “الراجحي” خلال حديثه لقناة الإخبارية أن أبرز الأمراض التي تزداد حدتها في الشتاء هي الإنفلونزا الموسمية والزكام والبرد وأمراض البطن والمغص والإسهال والربو والسكري أو ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن.

وتابع أن الوقاية تبدأ بالتوسط في اللبس لأن البعض يرتدي ملابس خفيفة جداً أو ثقيلة جداً لأن التعرض المفاجئ للبرودة والحرارة يخفض مناعة الجسم ويكون مجال أو بيئة خصبة للفيروسات والبكتيريا.