وجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها خلال التسوق؛ لضمان تغذية صحية ومتوازنة.

ونصحت الوزارة، المُستهلكين قبل الشروع في عملية التسوق على تحديد الوجبات وفقاً للاحتياجات طوال الأسبوع وتدوينها في قائمة واضحة، فضلًا عن الحذر من التسوق عند الشعور بالجوع.

وأطلقت تحذيرًا للمستهلكين أثناء التسوق من الانخداع بالتخفيضات والعروض، مع ضرورة عزل المنظفات عن الأطعمة في عربة التسوق، وشراء اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة، واختيار الحليب ومشتقاته قليلة الدسم.

وأوصت بقراءة البطاقة الغذائية الموجودة على المعلبات، وتجنب شراء المواد من الثلاجة ذات التبريد المنخفض، ووضع الأطعمة المجمدة واللحوم بجانب المكيف بأكياس محكمة الغلق، وغسل اليدين بعد الوصول إلى المنزل، والبدء في ترتيب الأطعمة المجمدة بالثلاجة بعد تغليفها.