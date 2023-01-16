دخلت مذيعة مصرية في نوبة بكاء على الهواء مباشرة؛ بسبب تذكّرها ابنها المتوفى؛ وذلك خلال حلقة من برنامجها.

وبكت “مروة ميمي”،خلال برنامج “هو وهن” أثناء حديث الكاتب مصطفى شهيب وتذكره يوم جنازة شقيقته ومشاعره في هذه اللحظات الصعبة، لتتذكر هي -بدورها- ابنها “كريم”، الذي قُتل بطلق ناري عن طريق الخطأ في منزل صديقه في فبراير 2020، في حادث شهير تناولته وسائل الإعلام في حينها.

جدير بالذكر أن محكمة الطفل، قد قضت بمعاقبة المتهمين بقتل نجل المذيعة، بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه؛ فيما قضت بالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.