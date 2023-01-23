أثار العثور على هياكل عظمية لحمير مذبوحة في محافظة الفيوم بمصر، حالة من الجدل في الساعات الماضية، فيما كشفت السلطات التفاصيل مؤكدة متابعة الواقعة.

وأوضح المتحدث باسم محافظة الفيوم محمد التوني، أنه تم رصد فيديوهات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتم بعدها على الفور إخطار المحافظ، الذي وجه بتشكيل لجنة.

وأشار إلى أن اللجنة نزلت على أرض الواقع، ورصدت كميات كبيرة من هياكل عظمية لحمير، ومعظمها جثث منتزعة الجلد، ومتحللة، وموجودة على مساحة خمسة أفدنة في النطاق الإداري لمحمية وادي الريان، مؤكدا أنه تمت إحالة الواقعة للنيابة، حتى يتم دفن هذه الهياكل بطريقة بيئية.