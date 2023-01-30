وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي

كشفت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بعدة مجالات، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت المؤسسة أن الوظائف المتوفرة هي:

1- أخصائي البنية التحتية وحوكمة الأمن السيبراني.

(Cybersecurity Governance & Architecture)

2- أخصائي رئيسي مخاطر الأمن السيبراني.

(Cybersecurity Risk Lead)

3- أخصائي إدارة منتجات العناوين الوطنية.

(National Address Products Management Sr. Specialist)

4- مدير DevOps.

(DevOps Director)

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي .