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الاثنين30 يناير

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي

منذ 17 دقيقة
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وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي
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كشفت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بعدة مجالات، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت المؤسسة أن الوظائف المتوفرة هي:

1- أخصائي البنية التحتية وحوكمة الأمن السيبراني.

(Cybersecurity Governance & Architecture)

2- أخصائي رئيسي مخاطر الأمن السيبراني.

(Cybersecurity Risk Lead)

3- أخصائي إدارة منتجات العناوين الوطنية.

(National Address Products Management Sr. Specialist)

4- مدير DevOps.

(DevOps Director)

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي .

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