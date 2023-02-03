كشفت غرفة محافظة المجمعة بالتعاون مع جامعة المجمعة موعد التسجيل في دورات تدريبية (عن بُعد) و (حضوري) مع شهادات مجانية.
وأوضحت الدورات المتاحة :
1- دور الإبداع في فعالية ريادة الأعمال.
2- ريادة الأعمال التجارية وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
3- دور دراسة الجدوى في تحقيق التميز لرائد الأعمال.
4- أهمية دراسات الجدوى في اختيار المشروعات الاستثمارية السليمة وتسهيل الحصول على التمويل المصرفي.
5- أساسيات ريادة الأعمال ومراحل إعداد المشروع الريادي.
6- أهمية تطبيق حوكمة الشركات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية.
7- المعالجة القانونية للتستر التجاري في ضوء رؤية المملكة العربية.
8- دور المحاسبة الإلكترونية في تمكين رواد الأعمال في منظومة اقتصاد المعرفة.
9- ريادة الأعمال في القطاع الصحي.
10- المدخل إلى نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية.
11- دورة خطوات نحو الجمال.
12- دورة التسويق الالكتروني (عن بُعد).
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.
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