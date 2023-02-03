كشفت غرفة محافظة المجمعة بالتعاون مع جامعة المجمعة موعد التسجيل في دورات تدريبية (عن بُعد) و (حضوري) مع شهادات مجانية.

وأوضحت الدورات المتاحة :

1- دور الإبداع في فعالية ريادة الأعمال.

2- ريادة الأعمال التجارية وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

3- دور دراسة الجدوى في تحقيق التميز لرائد الأعمال.

4- أهمية دراسات الجدوى في اختيار المشروعات الاستثمارية السليمة وتسهيل الحصول على التمويل المصرفي.

5- أساسيات ريادة الأعمال ومراحل إعداد المشروع الريادي.

6- أهمية تطبيق حوكمة الشركات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

7- المعالجة القانونية للتستر التجاري في ضوء رؤية المملكة العربية.

8- دور المحاسبة الإلكترونية في تمكين رواد الأعمال في منظومة اقتصاد المعرفة.

9- ريادة الأعمال في القطاع الصحي.

10- المدخل إلى نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية.

11- دورة خطوات نحو الجمال.

12- دورة التسويق الالكتروني (عن بُعد).

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.