أعلنت نيسان عن سيارة Sylphy الجديدة التي حصلت على تصميم أنيق ومحركات اقتصادية في استهلاك الوقود.

وتتوفر السيارة الجديدة بتصميم أجمل وأكثر عصرية مقارنة بمركبات Sylphy السابقة، وخصوصا من حيث الشكل الخارجي وأشكال المصابيح وممتصات الصدمات والفتحات الهوائية.

وتتميز المركبة بعجلات عريضة تبدأ مقاساتها من 16 إنشا، وزودت بسقف بانورامي كبير، كما تزينت واجهاتها بعناصر أنيقة مطلية بالكروم، وحصلت مصابيحها على أحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة.

وتستمد السيارة قوتها من محركات بنزين HR16 بسعة 1.6 ليتر وعزم 135 حصانًا، أما النسخ الأغلى ثمنا فزودت بمحركات هجينة اقتصادية باستهلاك الوقود توفر عزما يعادل 136 حصانا، وتمكنها من الوصول إلى سرعة 186 كلم/سا.