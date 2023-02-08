نبه وليد الكريدي، استشاري أمراض الباطنة، لأبرز الأعراض والمضاعفات الخطيرة المصاحبة للإمساك والتي تستدعي التدخل الطبي.

وأضاف أن الأعراض الخطيرة تشمل الغثيان والقئ لأن ذلك قد يشير لحدوث انسداد معوي، وهذا يتطلب إجراء عملية جراحية بشكل فوري، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن المضاعفات تشمل الغازات والتخمة والحساس بالشبع مما يسبب ضعف في التغذية، وقد يتطور الأمر لنزيف أو شروخ أو البواسير.

ولفت إلى أن القولون العصبي من أكبر مسببات الإمساك المصحوب بإسهال بالتناوب وهو يعتبر من الأمراض النفسية العضوية، مضيفا أن طريقة علاج الإمساك تتوقف على طبيعة المرض.

وأكد على أنه لابد من التفرقة بين الإمساك الاعتيادي والإمساك الناتج لبعض المشكلات الصحية مثل بعض أمراض الغدد أو ارتفاع الكالسيوم.

ونصح باستخدام العلاجات الطبيعية في علاج الإمساك مثل شرب الماء والحركة ويفضل في أوقات الصباح، أو اللجوء لطبيب متخصص للعلاج.

هل عمليات تنظيف القولون تعالج الإمساك.. وما هي مخاطرها؟

إجابة د. وليد الكريدي – استشاري أمراض الباطنة @WalidAlkeridy#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jLw27cD9oU — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 8, 2023

د. وليد الكريدي – استشاري أمراض الباطنة : القولون العصبي من أكبر مسببات الإمساك المصحوب بإسهال بالتناوب وهو يعتبر من الأمراض النفسية العضوية .. وطريقة علاج الإمساك تتوقف على طبيعة المرض @WalidAlkeridy#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1hqvDDjyHs — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 8, 2023

د. وليد الكريدي – استشاري أمراض الباطنة : لابد من التفرقة بين الإمساك الاعتيادي والإمساك الناتج لبعض المشكلات الصحية، وزيارة الطبيب كل عدة شهور ضرورية @WalidAlkeridy#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/A9hjdCKOkT — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 8, 2023