يعيش بول الكسندر حياته منذ الطفولة داخل رئة مصنوعة من الحديد منذ إصابته بمرض شلل الأطفال في صغره حتى وصل الى عمر 76 عاما، الأمر الذي وصفه الأطباء بالمعجزة الطبية نادرة الحدوث.

ويعتبر بول واحد من شخصين فقط في العالم لا يزالان يعيشان داخل إحدى الآلات التي يبلغ طولها 7 أقدام، والشخص الآخر هي مارثا ليلارد، أمضت 69 عامًا داخل آله شبيهة بعد أن أصيبت أيضًا بشلل الأطفال عندما كانت طفلة.

والجهاز هو عبارة عن كبسولة محكمة الغلق تمتص الأكسجين من خلال الضغط السلبي، مما يسمح للرئتين بالتمدد حتى يتمكن المريض من التنفس.