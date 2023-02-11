تسبب سيد عبد الله “نيمار”، مدافع نادي الزمالك المصري، في إثارة الجدل بين شوطي مباراة فريقه أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، مساء الجمعة، عندما ظهر وهو يتناول مشروبا على أرض الملعب.

وأوضح كثيرون، أن سيد نيمار يتناول كوبا من الشاي، وأثارت صورته التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا بين جماهير الزمالك، بين من رأى أن المكان والزمان غير مناسبين لمثل هذا التصرف، ومن اعتبر الأمر طبيعيا في ظل برودة الجو.

وذكر الإعلامي الرياضي سيف زاهر، عبر برنامجه الرياضي: “كان فيه لقطة كل الناس تحدثت عنها الخاصة بسيد نيمار، وأنا حدث تواصل مباشر بيني وبين اللاعب وشرح لي القصة ويهمني إيضاح الحقيقة في النهاية”.

وتابع زاهر: “اللاعب كان يشرب أعشابا طبية بسبب إصابته بالتهاب في الحلق، والرجل أصر على التوضيح، ونحن وضحنا الأمر كما وصل لنا من اللاعب”، فيما خسر الزمالك أمام شباب بلوزداد صفر-1، بافتتاح منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.